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Çöp konteynerinden vahşet çıktı

Çöp konteynerinden vahşet çıktı
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Kayseri'de, çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Olay, sabah 07.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynere çöp atmaya gelen kişiler, hareketsiz halde yatan bebek buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan mahalleli, "Sabah 07.30 sıralarında ekmek toplayan bir kadın bebeği görmüş, bize bilgi verdi. Biz de yolun karşısındaydık. Gelip çocuğa baktık, havlunun içine sarılmıştı. Yeni doğduğu belliydi. Zannederim yaşamıyordu. Polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Bebeği alıp götürdüler" dedi. 

DHA

Etiketler kayseri bebek cesedi çöp konteyneri
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