Cumhurbaşkanlığı konvoyunda feci kaza: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde koruma aracının tankere arkadan çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesiminde kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, saat 07.20 sularında meydana gelen kazada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesimi İstanbul istikametinde bir tankere arkadan çarptı.

Kazada araçta bulunan polis memuru İ.G. ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü A.Ü. şehit oldu.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, bölge cumhuriyet savcısı da inceleme yapmak üzere olay yerine intikal etti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ve beraberindeki heyet, kaza haberinin ardından dönüş yaparak olay yerine gelirken yetkililer, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi.





DHA / İHA