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Define ararken kayanın altında kaldı; ekipler seferber oldu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define aradığı kayanın altında sıkışan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karaabdülbaki Mahallesi Kartepe Yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen arkadaşı ile define arayan C.D., kazdığı kayanın hareket etmesi sonucu altında sıkıştı. C.D.’nin bulunduğu yerden çıkamaması üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı kayanın altından çıkarılan C.D., sırt tahtası ile yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define aradığı kayanın altında sıkışan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA

Etiketler izmit define kaya
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