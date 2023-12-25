DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü propagandası yapılan DEM Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi sonrasında gözaltına alınan 30'dan fazla kişi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır'da düzenlenen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Gençlik Meclisi 1. Kongresi'nde, bir sunucunun teröristler için "şehit" deyip, saygı duruşunda bulunulması infial yarattı.

DEM Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi, Diyarbakır'daki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Kongredeki sunucu katılımcılara hitaben "Bugün özgürlük şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım" şeklinde bir çağrıda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise yaptığı konuşmada, ölen teröristlerin isimlerini anarak, "Onların sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

30 ZANLI GÖZALTINDA

Diyarbakır'da bugün DEM Parti tarafından DEM Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu kongre hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, suçlamalar arasında 'suç ve suçluyu övme' ile 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarının yer aldığını belirterek gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

Kongrenin sona ermesinin ardından 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar salondan çıkarken 'Direne direne kazanacağız' sloganları atmaya devam etyti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

24.12.2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Adli soruşturma devam etmektedir.

İHA