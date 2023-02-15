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Deprem bölgesine yardım götüren Dilay'dan acı haber

Deprem bölgesine yardım götüren Dilay'dan acı haber
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Kahramanmaraş'a yardım malzemesi taşıyıp, geri dönüş yolunda Uşak'ta trafik kazası geçiren Dilay Ceviz (31), hayatını kaybetti.

Bornova ilçesinde oturan ve gıda dükkanı işleten Dilay C., İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri ile birlikte depremzedeler için yardım malzemesi hazırladı.

11 Şubat'ta arkadaşları ile yola çıkan C., Kahramanmaraş'a hazırlanan yardımları ulaştırdı. Dönüşe geçen grubun içinde bulunduğu Serhat K. (45) idaresindeki kamyonet, dün öğle saatlerinde Uşak'ta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak tarlaya uçtu.

Kazada Dilay C. hayatını kaybetti, arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S. (39) ağır yaralandı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, Dilay C.'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

Etiketler DEPREM BÖLGE YARDIM dilay
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