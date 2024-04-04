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  4. Dilan ve Engin Polat'ın iş yeri kurşunlatma davasında yeni gelişme

Dilan ve Engin Polat'ın iş yeri kurşunlatma davasında yeni gelişme

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmişti. İddianamede, B.B., B. ve B.C.G.'nin 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenmişti. Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı sanıkların tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluklarının devamına karar verdi.

KAÇMA KUŞKUSU

Mahkeme kararda sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kaldığı sürenin bu süreye oranı, dosyadaki kanıt durumu ve kaçma kuşkusu olduğunu belirtti.

DHA

Etiketler dilan polat Engin Polat Tutuklama
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