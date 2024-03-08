Diyarbakır'da akraba kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da akrabalar arasında başlayan anlaşmazlık, hızla silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi de ağır yaralandı.

Diyarbakır'da kuzenler arasında silahlı kavga yaşandı. Kuzenlerden biri yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kemalettin A., Ali A. ve Yusuf A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Kemalettin A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Ali A.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kemalettin A.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.