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Driftçi magandanın sonu bu oldu

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 52 bin 368 lira para cezası kesildi.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri güvenlik kamerasından Sanayi Sitesi içerisinde M.T.S.'nin, aracıyla drift attığını tespit etti. 

Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ilgili kanun çerçevesinde 52 bin 368 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreye el konuldu.

Araç ise trafikten menedilerek, otoparka çekildi. (DHA)

DHA

Etiketler drift maganda ceza
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