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Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti

Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti
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Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 20 yaşındaki yeğeni Ali Sayan, maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni A. S.'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan S., ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen A. S., bu sabah hayatını kaybetti.

A. S.'nın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek. Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler savcı sayan yiğen maganda kurşun
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