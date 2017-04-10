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  1. 10 Nisan 2017 09:02

E-5'te korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

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İstanbul Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Merter istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen araç Merter yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taklalar açan araç aynı istikamette ilerleyen otomobille çarpıştı.

Kazada araç içerisinde bulunan Gülay K. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan bir kişide olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ismi öğrenilemeyen şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan bir kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Gülay K.'nın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Merter istikameti bir süre trafiğe kapatılarak trafik yan yoldan sağlandı. Bu nedenle, E-5 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Bir görgü tanığı "Araçlar yarışıyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybettiler herhalde. Bariyerlere vurdu. Takla atmaya başladı. Araç kaçtı gitti.” dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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