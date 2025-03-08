Ece G.'nin ''cadılık hocası'' olduğunu iddia etmişti, gözaltı kararı verildi!

İstanbul'da 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan ve 4 gün sonra sağ olarak bulunmasına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece G.'nin ölümünün ardından "Ece G.'nin hocası" olduğunu iddia eden ve genç kadının "cadılık eğitimi aldığını" öne süren H.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz Pazar günü, İstanbul Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı’na çıkmak üzere yola çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G.’den 4 gün sonra ormanda sağ olarak bulunmuştu. Mimar Ece G., hastanede tedavi altına alınmış ardından entübe edilmişti. Ancak kötü haber bugün sabaha karşı geldi ve Ece G.’in sabaha karşı 03.00 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı. Vücudunda travmatik bulguya rastlanmayan Ece G.'in sıyrıklar tespit edildi ve çok sayıda kene bulunduğu belirtilirken, hazırlanan ön otopsi raporunda ölümünün hipotermi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. Ece G.’in vefatının ardından spiritüel iddialar gündemde yer aldı. Ece G.’in "cadılık zanaati" (Witchcraft) üzerine eğitim aldığı bile iddia edildi. Eğitmen H.Ö., bu konuyla ilgili gazeteci Türker Akıncı’ya yaptığı açıklamada Ece G.’in eğitime geçtiğimiz Eylül ayında başladığını ve sürecin detaylarını paylaşmıştı. 36 yaşındaki Ece G.'e "cadılık" eğitimi verdiği iddia edilen H.Ö. hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.