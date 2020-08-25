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  4. 25 Ağustos 2020 11:24

Eczanede korku dolu anlar! Şehir magandası ortalığı birbirine kattı

Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından eczacılara yapılan şiddetin görüntüleri paylaştı. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

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Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından eczacılara yapılan şiddet görüntülerini paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tepki gösterilen görüntülerde, biri kadın iki müşterinin eczaneye gelerek içerideki görevlilerle konuştuğu görülüyor. Müşterilerden erkek olanın bir anda sinirlenerek tezgâhtaki ilaç kutularını savurduğu kameraya yansıyor. Kimliği belirsiz kişi son olarak eczacı kadına da ilaç kutularını fırlatıp yanındaki kadınla birlikte eczaneden ayrılıyor.

Türk Eczacıları Birliği tepki çeken görüntülerle birlikte şu mesajı paylaştı:
"Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz."

DHA

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şiddet , eczacı
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