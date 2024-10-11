  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Edirne'de 2 çocuğa tacizde zanlı tutuklandı, yayın yasağı geldi

Edirne'de 2 çocuğa tacizde zanlı tutuklandı, yayın yasağı geldi

Edirne'de 2 çocuğa tacizde zanlı tutuklandı, yayın yasağı geldi
Güncelleme:

Edirne’de 2 erkek çocuğun yabancı uyruklu bir kişinin tacize uğramasıyla ilgili soruşturma sürerken zanlının tutuklandığı öğrenilirken, RTÜK haberle ilgili yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

Edirne Valiliği, çocuğun yüksek yararını gözeterek adli makamlarca yayın yasağı ve gizlilik kararı alındığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yayın yasağına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

"AİLELER ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUR"

Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "09 Ekim 2024 tarihinde ilimizde 2 erkek çocuğuna fotoğraflarının çekilmesi suretiyle tacizde bulunulduğu iddiasıyla, aileler şikayetçi olmuştur. Derhal emniyet güçlerimizce olayın faili olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Daha sonra şahıs aynı gün adli makamlarca tutuklanmıştır. Çocuğun yüksek yararı gözetilerek adli makamlarca olayla ilgili yayın yasağı ve gizlilik kararı verilmiş olup bu çerçevede soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

RTÜK’TEN YAYIN YASAĞI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Edirne 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Şahin, "Edirne 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir istismar soruşturması çerçevesinde söz konusu olaya ilişkin sosyal medya dahil internet medyası, görsel, işitsel ve yazılı basın için yayın yasağı kararı almıştır. Delillerin toplanması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi açısından verilen yayın yasağı kararına titizlikle riayet edilmesi önemlidir. İlgili yargı kararına uyulmayarak yasağı ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler gözaltı yayın yasağı çocuğa taciz taciz tacizci taciz zanlısı yabancı uyruklu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahra Çölü göle döndü: Şaşkına çeviren görüntüler Sahra Çölü göle döndü: Şaşkına çeviren görüntüler Narin cinayetinde balkondaki halıların sırrı çözüldü Narin cinayetinde balkondaki halıların sırrı çözüldü İşverenlerin asgari ücrete zam talebi belli oldu İşverenlerin asgari ücrete zam talebi belli oldu Türkiye'nin en zengin ismi İbrahim Erdemoğlu'nun serveti eridi Türkiye'nin en zengin ismi İbrahim Erdemoğlu'nun serveti eridi Türk gazetecilere Beyrut'ta canlı yayında saldırı: ''Türkiye'' deyince saldırdılar Türk gazetecilere Beyrut'ta canlı yayında saldırı: ''Türkiye'' deyince saldırdılar Karadeniz'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi Karadeniz'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi Şükrü Özyıldız'ı saçı sakalı birbirine karışmış haliyle gören tanıyamadı Şükrü Özyıldız'ı saçı sakalı birbirine karışmış haliyle gören tanıyamadı Dün motorine, bugün benzine gelen zammın ardından, benzine bir zam daha geliyor Dün motorine, bugün benzine gelen zammın ardından, benzine bir zam daha geliyor Görüntüler korkunç: Elektrikli scooter yolda böyle patladı Görüntüler korkunç: Elektrikli scooter yolda böyle patladı Hafta sonu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Hafta sonu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Ünlü CEO'lar sosyal medyada birbirine girdi: ''Maymunluğun da sınırı var'' Ünlü CEO'lar sosyal medyada birbirine girdi: ''Maymunluğun da sınırı var'' İlkokulda eli bıçaklı 7 yaşındaki 1'inci sınıf öğrencisi arkadaşlarını tehdit etti İlkokulda eli bıçaklı 7 yaşındaki 1'inci sınıf öğrencisi arkadaşlarını tehdit etti Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü: Gökyüzü kızıla boyandı Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü: Gökyüzü kızıla boyandı Apple güvenlik açığını itiraf etti: ''iPhone'daki bu özelliği şimdilik kullanmayın'' Apple güvenlik açığını itiraf etti: ''iPhone'daki bu özelliği şimdilik kullanmayın'' Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti Elon Musk ''robotaksi'' Cybercab'i tanıttı: Şoför yok, direksiyon yok, gaz pedalı yok... Elon Musk ''robotaksi'' Cybercab'i tanıttı: Şoför yok, direksiyon yok, gaz pedalı yok... En çok hile lahmacunda: Bu fiyatın altında satılıyorsa iki kez düşünün En çok hile lahmacunda: Bu fiyatın altında satılıyorsa iki kez düşünün Köfteci Yusuf tartışmasında olay sözler: ''Asıl domuzlar devletin içinde olabilir'' Köfteci Yusuf tartışmasında olay sözler: ''Asıl domuzlar devletin içinde olabilir'' Zehra Güneş'in telefon rehberindeki ''en önemli kişi'' bakın kim çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberindeki ''en önemli kişi'' bakın kim çıktı Sedat Peker’den ''Köfteci Yusuf'' açıklaması Sedat Peker’den ''Köfteci Yusuf'' açıklaması