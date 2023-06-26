Edirne'de akıllara durgunluk veren olay: Bakın nerede yakalandı!

Edirne Kapıkule Sınır Kapısında durdurulan otomobilin bagajında, yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli bir şahıs yakalandı.

Edirne'de otomobilin bagajında yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli yakalandı, Bulgaristan uyruklu sürücü tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.D'nin kullandığı otomobili Kapıkule Sınır Kapısında durdurdu.

BAGAJDA YAKALANDI

Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında Suriye uyruklu H.A yakalandı. H.A. ve N.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 500 avro ve 525 liraya el konuldu.

Şüphelilerden N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.