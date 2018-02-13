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EDİRNE'DE KAÇAKLARIN BOTU DEVRİLDİ: EN AZ 10 KAYIP
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  4. 13 Şubat 2018 12:58

Edirne'de kaçakların botu devrildi: En az 10 kayıp

Edirne’de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmek isteyen kaçakların botu, alabora oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi kaybolurken, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edirne'de kaçakların botu devrildi: En az 10 kayıp
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Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botu, saat 05.00 sıralarında alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri’nde Zodyak botla yapılan aramalarda kaçaklara ait olduğu sanılan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.

Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı sanılan en az 10 kaçağı arama çalışmaları sürüyor.

 

DHA

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