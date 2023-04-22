Ege Denizi'nde korkutan deprem

Uzmanlar altın fiyatları için çok net tarih verdi!

AK Parti'nin YSK'ya yaptığı Millet İttifakı başvurusu için karar verildi

'Faturasız doğalgaz'ın tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi

EYT'liler dikkat! İlk maaş için bunu yapmak şart...