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Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 14.18'de Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 16,5 kilometre altında yaşanan depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Etiketler deprem ege ege denizi
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