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Ehliyetsiz sürücü can aldı: Haftaya askere gidecekti

İstanbul Güngören’de ehliyetsiz sürücünün 20 yaşındaki genci ezdiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Güngören’de, iddiaya göre ehliyeti olmayan bir sürücünün çarptığı 20 yaşındaki Sedat B. hayatını kaybetti. B., Eşref Bitlis Caddesi’nde karşıdan karşıya geçiyordu. Üzerine hızla gelen aracı fark etti ancak kaçamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden B.'ın haftaya askere gideceği öğrenildi. Ehliyetsiz sürücü Sevim Ekinci gözaltında…

Etiketler ehliyetsiz sürücü trafik can kaza
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