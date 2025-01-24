  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. El Kaide terör örgütünün 2 kilit ismi İstanbul’da yakalandı

El Kaide terör örgütünün 2 kilit ismi İstanbul’da yakalandı

Güncelleme:

Türkiye’de üslenen bir El Kaide ağının üyesi olmakla suçlanan 2 Şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, küresel terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla aranan 45 ve 51 yaşlarındaki 2 şüphelinin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, söz konusu örgüt üyelerinin izine Avcılar'da 5 katlı bir binanın bodrum katında ulaştı.

Avcılar'daki adrese baskın

Uzun zamandır aranan örgüt üyelerinin kaldıkları yer güvenlik ve istihbarat birimlerince tespit edildi, operasyon için düğmeye basıldı. Ardından söz konusu adrese 21 Ocak Salı günü polis tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda L.B.(45) ve S.B.(51) adlı El Kaide üyesi 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlıların, Batman nüfusuna kayıtlı oldukları anlaşıldı.

Emniyette ifade verdiler

El Kaide'den emir aldıkları anlaşılan zanlıların tüm iletişim kayıtları ve bağlantılı oldukları kişiler mercek altına alındı. Emniyette çapraz sorguya alınan örgüt fertlerinin, bugüne kadar herhangi bir eyleme karışıp karışmadıkları, örgütün kırsaldaki eğitim kamplarına dahil olup olmadıkları dijitallerin çözümü ile açığa çıkacak.

2018'den beri firari durumdalar

Örgüte yönelik 2018 yılında görülen bir ceza davasında firari durumda oldukları için haklarında gıyabi (yokluğunda) hüküm verilen şüphelilerden L.B.'nin 7 yıl 6 ayı “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu da dahil 9 buçuk yıl, S.B.'nin ise “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği”nden toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme ikisini de tutukladı

Polisteki sorgularının ardından Çarşamba günü yargıç karşısına çıkarılan L.B. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler el kaide terörist istanbul gözaltı operasyon terör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Netflix'te haftanın reytingleri açıklandı Netflix'te haftanın reytingleri açıklandı İstanbul'da servis minibüsü dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da servis minibüsü dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var Planlarınızı değiştirin! Bugün yağmur ve kar hafta sonu güneş var! Planlarınızı değiştirin! Bugün yağmur ve kar hafta sonu güneş var! Kartalkaya'daki faciada itfaiye raporu ortaya çıktı Kartalkaya'daki faciada itfaiye raporu ortaya çıktı Galatasaray hakkında ''yasa dışı bahse'' teşvikten verilen takipsizlik kararı kaldırıldı Galatasaray hakkında ''yasa dışı bahse'' teşvikten verilen takipsizlik kararı kaldırıldı Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi Elon Musk'ın imzası Türkiye semalarında böyle görüntülendi Ankara'da ''idari yargı hakimi'' vurgunu: Bir kadın ile sevgilisi gözaltında Ankara'da ''idari yargı hakimi'' vurgunu: Bir kadın ile sevgilisi gözaltında Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var Trafikte bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek! Trafikte bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek! TSK’ya dönüş davasını geri çeken teğmenden olay iddia TSK’ya dönüş davasını geri çeken teğmenden olay iddia
Kartalkaya'daki oteller, kayak pistlerini yeniden açtı Kartalkaya'daki oteller, kayak pistlerini yeniden açtı Şevval Şahin kış günü yazı geri getirdi Şevval Şahin kış günü yazı geri getirdi Kartalkaya'da 78 cana mezar olan otelden ''yazıklar olsun'' dedirten mesaj Kartalkaya'da 78 cana mezar olan otelden ''yazıklar olsun'' dedirten mesaj Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Menajer Ayşe Barım ''Gezi Parkı''ndan gözaltına alındı Menajer Ayşe Barım ''Gezi Parkı''ndan gözaltına alındı Yangında kızı ve torunu kaybeden kadın Turizm Bakanı'na isyan etti! Yangında kızı ve torunu kaybeden kadın Turizm Bakanı'na isyan etti! Lyon beraberliği sonrasında Jose Mourinho'dan hakemlere olay tepki Lyon beraberliği sonrasında Jose Mourinho'dan hakemlere olay tepki Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması Fenerbahçe Kadıköy'de 1 puana razı oldu Fenerbahçe Kadıköy'de 1 puana razı oldu Otelin yangın söndürme sistemleri bu yüzden mi çalışmadı ? Otelin yangın söndürme sistemleri bu yüzden mi çalışmadı ?