  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Eli ''nacak''lı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!''

Eli baltalı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!''

Güncelleme:

Elazığ’da bir şahsın kavga ettiği şahsa elindeki balta ile saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada şahıslardan biri motosikletinden aldığı balta ile karşısındaki kişiye saldırarak kovaladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle iki taraf birbirinden uzaklaştırıldı.

Saldırgan, "Ya sen öleceksin ya ben öleceğim. Bak göreceksin çocuklarının önünde seni vuracağım. Unutma bu lafımı. Vallahi billahi vuracağım" diyerek karşı tarafı tehdit etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

text-ad
Etiketler nacak balta odun baltası saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
13 yaşındaki bir çocuk ablasının sevgilisini bıçakladı 13 yaşındaki bir çocuk ablasının sevgilisini bıçakladı Yolcu otobüsünde akılalmaz ölüm! Dinlenme kabininden yola savruldu Yolcu otobüsünde akılalmaz ölüm! Dinlenme kabininden yola savruldu Kavurucu yaz sıcakları yaz biterken geri geldi Kavurucu yaz sıcakları yaz biterken geri geldi Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti! Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti! Diyarbakır'da arazi tartışması arazi savaşına dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Diyarbakır'da arazi tartışması arazi savaşına dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu bir cenneti daha imara açlıyor Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu bir cenneti daha imara açlıyor Rıdvan Yılmaz yeniden Süper Lig'te... İmza için İstanbul’a geldi Rıdvan Yılmaz yeniden Süper Lig'te... İmza için İstanbul’a geldi Konut satışında 5 bin TL'lik kapora dehşeti! Konut satışında 5 bin TL'lik kapora dehşeti! Kur Korumalı Mevduat Hesabı garabeti tamamen bitti Kur Korumalı Mevduat Hesabı garabeti tamamen bitti Sahneye UFO ile inen Rapçi Çakal maganda kurşununun hedefi oldu! Sahneye UFO ile inen Rapçi Çakal maganda kurşununun hedefi oldu!
Ünlü fotoğrafçıdan uzaktan akrabası olan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması Ünlü fotoğrafçıdan uzaktan akrabası olan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması Rapçi Çakal'ı UFO benzeri platformun üzerindeyken vuran şüphelinin savunması ortaya çıktı Rapçi Çakal'ı UFO benzeri platformun üzerindeyken vuran şüphelinin savunması ortaya çıktı Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! Gizemli kadın ölümlerinde sır perdesi aralandı Gizemli kadın ölümlerinde sır perdesi aralandı