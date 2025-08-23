Eli baltalı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!''

Elazığ’da bir şahsın kavga ettiği şahsa elindeki balta ile saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada şahıslardan biri motosikletinden aldığı balta ile karşısındaki kişiye saldırarak kovaladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle iki taraf birbirinden uzaklaştırıldı.

Saldırgan, "Ya sen öleceksin ya ben öleceğim. Bak göreceksin çocuklarının önünde seni vuracağım. Unutma bu lafımı. Vallahi billahi vuracağım" diyerek karşı tarafı tehdit etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA