Erkek arkadaşını balkondan atarak öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan turist için karar verildi

Antalya Manavgat'ta 22 yaşındaki erkek arkadaşını balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İngiliz kadın turist tahliye edildi.

Antalya'da arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İngiliz turist tahliye edildi.

İngiltere'den Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele tatil için arkadaşı İngiliz Mary Meyers Kayley ile gelen Pegram Reece, 12 Mart'ta otelin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktul ile arkadaşı Kayley'in olaydan önce odada tartışıp, kavga ettiklerini belirledi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Kayley, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yapılan incelemede Reece'in kanında kokain tespit edildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, maktul ile şüphelinin 11 Mart'ta tatil yapmak için Side'ye geldikleri belirtildi.

Pegram Reece'nin saat 03.00 sıralarında görevli güvenlik görevlisince otel odasının balkon kısmının alt kısmında hareketsiz bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, kıskançlık nedeniyle maktul ile tartışan şüphelinin, aldığı alkolün etkisi ile Pegram Reece'in kıyafetlerini otel odasının balkonundan attığı, ardından bir şekilde etkisiz hale getirmek için maktulü balkondan atıp, ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin 'kasten öldürme' suçunu işlendiğini belirten savcı, ömür boyu hapis cezası talep etti.

Davanın ikinci duruşması, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada ifade veren Mary Meyers Kayley, "İlaçlar kullanıyorum. Psikolojik rahatsızlığımın olduğunu düşünüyorum. İngiltere'den raporum var; psikolojik sorunlarımın olduğu yazılı. Tahliye edilmemi talep ediyorum" dedi.

ALKOL, KOKAİN VE ANTİDEPRESAN İDDİASI

Kayley'in avukatı da Pegram Reece'in otopsi raporunda 2,48 promil alkol, kanında kokain ve antidepresan ilaç tespitinin yer aldığını söyledi. 3 maddenin birlikte kullanılmasının kişileri intihara meyilli duruma getirebileceğini söyleyen avukat, "Müvekkilim kendisinden katbekat ağırlıkta olan ölen şahsı kaldırıp, balkon demirinden aşağıya doğru atması mümkün değildir" dedi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan olayın atmadan mı düşmeden mi kaynaklandığı konusunda raporun gelmediğini hatırlatan avukat, kadının tahliyesini istedi.

İLÇE DIŞINA ÇIKAMAYACAK

Mahkeme heyeti de tutuklu sanığı 'Manavgat ilçesinin dışına çıkamamak suretiyle adli kontrol altına alınarak' tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.