Esencılıs yine karıştı: Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1214. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki komşu aile sokakta karşılaştı.

Kadınların birbirine laf atmasıyla ortalık karıştı. Ellerine sopa alan iki grup, birbirlerine vurmaya başladı.

Kavgaya dahil olan ailelerin akrabaları da araçlarından inip taş fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle iki taraf olay yerinden ayrıldı.



Film sahnelerini aratmayan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA