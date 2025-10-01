  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Esencılıs yine karıştı: Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esencılıs yine karıştı: Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Güncelleme:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1214. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki komşu aile sokakta karşılaştı.

Kadınların birbirine laf atmasıyla ortalık karıştı. Ellerine sopa alan iki grup, birbirlerine vurmaya başladı.

Kavgaya dahil olan ailelerin akrabaları da araçlarından inip taş fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle iki taraf olay yerinden ayrıldı.


Film sahnelerini aratmayan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

text-ad
Etiketler Komşuların kavgası kavga esenyurt komşu kavgası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emniyet'ten ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek uygulama: Radar yerleri tek tek açıklandı Emniyet'ten ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek uygulama: Radar yerleri tek tek açıklandı Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu şimdi de Güllü'nün mal varlığını açıkladı! Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu şimdi de Güllü'nün mal varlığını açıkladı! Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Üniversitede mide bulandıran taciz iddiası: Öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı Üniversitede mide bulandıran taciz iddiası: Öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı 154'er yıl hapis cezası istenen fenomen çiftten mahkemede gözyaşları içinde savunma 154'er yıl hapis cezası istenen fenomen çiftten mahkemede gözyaşları içinde savunma Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var! Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı
2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı! Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı! Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İstanbul Boğazı'nın 1 milyar TL'lik eşsiz yalısı satıldı: Sahibi açıklanmadı! İstanbul Boğazı'nın 1 milyar TL'lik eşsiz yalısı satıldı: Sahibi açıklanmadı! Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sonrası dikkat çeken açıklama Dilan Çiçek Deniz'den ayrılık sonrası dikkat çeken açıklama Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in ''köpeğin oldum'' sohbetine tepki yağdı Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in ''köpeğin oldum'' sohbetine tepki yağdı Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Trabzon açıklarında bulunmuştu: Denize indirilip imha edildi! Trabzon açıklarında bulunmuştu: Denize indirilip imha edildi! Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da devirdi! Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da devirdi! Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu! Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu!