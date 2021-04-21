Eşini öldürüp cesedini halıya sarmıştı! Savunması pes dedirtti!

İzmir'de eşini öldürdükten sonra halıya sararak evde saklayan zanlının müebbet hapis cezası ile yargılanmasına devam edildi.

Olay, geçen yıl İzmir Buca'da 7 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/12 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yazgül S.'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek S.'nun evine gitti. Kapıyı açan Bülent S.'nun uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içeri giren yakınları, Yazgül S.'yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı halde şekilde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yazgül S.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. Yazgül S.'nun evin mutfak kısmında 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı tespit edildi. Yazgül S.'nun cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan eşi Bülent S. polisteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

S. hakkında 'Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Mart'ta görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Bülent S., öldürdüğü eşi Yazgül S.'nun kendisini aldattığını öne sürdü.



"ANNEMİ DIŞARIDA DEĞİL EVDE ARAYIN, GİDİN ANNEMİ KURTARIN"

Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile S. çiftinin çocukları basın açıklaması yaptı. Tutuklu sanık Bülent S.'nun yanı sıra taraf avukatları ile S. çiftinin kızları duruşma salonunda hazır bulundu. Çiftin kızlarından E.S.Ş., tanık olarak dinlendi. Bülent S.'dan şikayetçi olduğunu belirten E.S.Ş., "Ben Almanya'da yaşıyorum. Olay günü kardeşim N.K. beni arayarak annemden haber alamadıklarını söyledi. Ben de babamın daha önceden uyguladığı şiddetleri bildiğim için 'Annemi dışarıda değil, evde arayın. Gidin annemi kurtarın' dedim. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum. Geçmiş yıllarda hem anneme hem de bizlere de şiddet uyguluyordu" dedi.

"BİZE MADDİ DESTEK OLMAYAN KIZIM SUÇLU"

Kızının ardından söz alan tutuklu sanık Bülent S. aleyhine olan ifadeleri kabul etmezken, asıl suçlunun kızı E.S.Ş. olduğunu iddia etti. S., "Asıl katil yurt dışında geliri olmasına rağmen bizlere maddi destekte bulunmayan kızım E.S.Ş'dir" dedi.

DAVAYA KONU OLACAK MESAJLAŞMA YA DA GÖRÜNTÜ BULUNAMADI

Mahkeme başkanı, geçen celsede istenen otopsi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını, maktulün telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede davaya konu olacak mesajlaşma veya görüntünün bulunamadığını açıkladı. Ardından sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, otopsi raporu için yazılan raporun cevabının beklenmesine karar verdikten sonra duruşmayı erteledi.