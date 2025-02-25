Eski AK Partili belediye başkanına cinsel saldırı davası

Yerel seçimlerde AK Parti'den Ordu'nun Mesudiye ilçesi Belediye Başkanı seçilen C.K.'nin cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Mayıs 2024 tarihinde, 50 yaşındaki Belediye Başkanı C.K. hakkında, 27 yaşındaki belediye personeli bir kadına birden fazla kez cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açtı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre belediye başkanını cinsel saldırıyla suçlayan kadın ifadesinde, “Kendisini tuvalet temizlik biriminde görevlendirmeleri üzerine bu durumdan rahatsız olduğu için görev yerini değiştirmek istediğini, bu nedenle de o dönem belediye meclis üyesi olan C.K. ile iletişime geçtiğini” belirtti. Kadın, “Tamamen tuvalet biriminden başka bir birime geçmek için iletişime geçtiğini, C.K. ile aralarında herhangi bir yakınlık ve duygusal iletişimin bulunmadığını C.K.'in kendisine depoda cinsel saldırıda bulunduğunu, bu yüzden deponun kapısına kilit taktırdığını” anlattı.

Kadın ifadesinde, “C.K.’in cinsel saldırısından duyduğu rahatsızlık ve korku sebebiyle bu eylemlere son verebilmek ve delil oluşturabilmek maksadıyla C.K.’in depoya geldiği son eylem günü 18 Mart tarihinde arkadaşından aldığı telefonu gizleyerek cinsel saldırı anını video kaydına aldığını, cinsel saldırı esnasında kendisinin 'yapma' diyerek C.K.’in elini ısırarak karşı koyduğunu da” söyledi.

Belediye Başkanı C.K. ise ifadesinde, “Kadının gösterdiği yakınlık nedeniyle kendisinin de yakınlaştığını ve suçlamaları kabul etmediğini” ifade etti.

Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Ocak 2025’te hazırlanan iddianamede ise “Tüm soruşturma dosyası kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin her ne kadar üzerine atılı suçlamayı inkara yönelik beyanlar da bulunmuşsa da müşteki ile şüpheli arasında herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı, son eyleme yönelik telefon ile çekilmiş kamera kaydı ve çözümleme tutanağı incelendiğinde müştekinin herhangi bir rızasının bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Savcı, Belediye Başkanı C.K.’in “Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mesudiye Asliye Ceza Mahkemesi 8 Ocak’ta iddianameyi kabul etti.

Belediye Başkanı C.K. ise “31 Aralık’ta partimden istifa ettim. Bağımsız Belediye Başkanı olarak devam ediyorum. Mensubu olduğum partinin, meclis üyelerinin ve kendimin zarar görmemesi için istifa ettim. Bu süreç hafife alınacak bir süreç değil. Bu dava sonuçlanana kadar bağımsız bir şekilde belediye başkanlığımı devam ettirmeyi düşünüyorum. Kendimi temize çıkarmadıkça bir partinin mensubu olmayacağım” dedi.

Birgün