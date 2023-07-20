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Eski sevgilisine çalıştığı eczanede dehşeti yaşattı

Eski sevgilisine çalıştığı eczanede dehşeti yaşattı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Y.T. (34), eski sevgilisini çalıştığı eczanede tabancayla dizinden vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde eczanede meydana geldi. Y.Y., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi G.T.'nin (31) çalıştığı eczaneye gitti. Burada eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Bu sırada Y. Y., tabanca ile ateş ederek G. T.'yi dizinden vurdu. Durumu gören diğer çalışanlar, 112 Acil Merkezi'ne haber verdi. G.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. G. T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Y. Y. ise silahla birlikte polise teslim oldu. Y. Y.'nin olayın ardından elinde silahla eczanenin dışında telefonla konuştuğu anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. 

DHA

Etiketler zonguldak ereğli eczane silahlı saldırı
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