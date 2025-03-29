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Espressolab'te kavga:Sandalyeler havada uçuştu

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Maltepe'de düzenlenen miting sonrası dağılan grup ile bölgede bulunan Espressolab'da oturanlar arasında tartışma çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu tartışmada 4 kişi gözaltına alındı. x

Maltepe'de düzenlenen ve yaklaşık 2,2 milyon kişinin katıldığı mitingin ardından miting alanından ayrılan bir grup ile CHP lideri Özgür Özel'in boykot listesine aldığı ‘Espressolab'da oturan müşteriler arasında tartşma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sandalyeler havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahelesi ile taraflar ayrıldı.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sonucunda olaya karıştığı belirlenen E.T.S., A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Yaşananların ardından İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir.

İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.

Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

İHA

Etiketler Espressolab tartışma sandalyeler kavga miting Maltepe
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