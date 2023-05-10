Ev sahibi - kiracı tartışmasında ilginç anlar: ''ABD vatandaşıyız, dokunamazsınız''

Antalya'da yaşanan ev sahibi - kiracı tartışmasında, evi tahliye etmek istemeyen kiracı tahliye memurlarına "ABD vatandaşıyız bize dokunamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Antalya'da yaşadıkları evden tahliye kararı çıkan Belçika vatandaşı A. B. ve ABD'li B. E., icra memurlarına ve avukatlara zor anlar yaşattı. İlk olarak kapıyı açmayan ikili, ardından 'Amerikan vatandaşıyız bize dokunamazsınız' dedi. Memurlara hakaret ve küfür eden B. E., eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i ev sahibine doğru tutarak 'Şeytansın' diye bağırdı. Yaşananlar cep telefonu ile kayıt altına alınırken, avukat Şerife Sultan Alp, ikili hakkında şikayetçi oldu.

Muratpaşa’da yaşayan M.D., aynı ilçedeki eşyalı evini 2 yıl önce Belçika vatandaşı A. B. ve ABD'li B. E.'ye kiraya verdi. 2 yıllık süreçte iddiaya göre eve farklı kişiler girip çıkınca M.D. kiracılarını uyardı. Ancak olay devam edip, binada yaşayan diğer kişilerden de şikayet gelince M.D., avukatı Şerife Sultan Alp'e vekalet verip kiracıları tahliye etmesini söyledi. Hukuki süreci başlatan Alp, tahliye kararı aldırdı. Alp ardından kiracıları arayarak tahliye için geleceklerini, eşyalarını toplamalarını söyledi. 2 Mayıs günü icra memuru ile adrese giden Şerife Sultan Alp, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. A. B. ve B. E., uzun süre çalınmasına rağmen kapıyı açmadı. Polis ve çilingir kapıyı açınca ikili, cep telefonları ile o anları kayıt altına almaya başladı ve İngilizce 'Biz Amerikan vatandaşıyız, bize dokunamazsınız' diyerek memurlara zorluk çıkardı.

Zaman zaman küfür ve hakaret eden A. B. ve B. E., bir görevlinin de sırtına vurdu. B. E., bir süre sonra evde bulunan Kur'an-ı Kerim'i alıp ev sahibi M.D.'a doğru sallayarak 'Şeytan, siz şeytansınız' dedi. Yaşanan anlar icraya gelen ekip tarafından da kayıt altına alındı. Yaklaşık 3 saat süren tahliye işleminin sonunda eşyalı kiraya verilen evdeki bazı eşyaların evde olmadığı fark edildi.

Tahliye işleminin ardından kimliği belirsiz bir kişi, daire kapısının önüne kırmızı boya döktü. Yaşanan olayların ardından avukat Alp, A. B. ve B. E. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, hakaret, tehdit, mala zarar verme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, tahrik ve aşağılama, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından şikayetçi oldu. Yaşadıkları karşısında şaşkın olduğunu söyleyen M.D., “Evimi eşyalı olarak 2 sene önce kiraya vermiştim. Fakat evime giren, çıkan belirsiz. Sürekli asansörde değişik insanlarla karşılaşıyordum. Binada oturanlardan da bu tür şikayetler gelmeye başlayınca aradım. Bunu yapmamaları gerektiğini söyledim. Şikayetler devam edince ben de avukatıma verdim. Tahliye anında bize çok büyük hakaretlerde bulundu. Kendi ülkemde 'Ben Amerikan vatandaşıyım bana dokunamazsınız' diyor bize" dedi.

Bu kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirten avukat Şerife Sultan Alp, “Tahliye için icra memuru ile birlikte geldik. İlk etapta kapıyı bize açmadılar. Polis ve çilingir geldi, kapıyı açtı. Kapı açılınca kameralarla bizi çekerek 'Biz Amerikan vatandaşıyız. Bize dokunamazsınız, eve giremezsiniz' dediler. Yaklaşık 2,5- 3 saat kadar bu olay sürdü. Ev eşyalı, kiraya verilmişti ancak eşyaların bir kısmı kayıptı. Kendilerine eşyalarını toplamasını söyledik ancak toplamadı. Sürekli ev sahibine doğru evdeki Kur'an'ı sallayarak 'Sen şeytansın' diye bağırdı. Kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. (DHA)

DHA