Evde alkol masası kana bulandı: 3 ölü var

Mersin'de bir kişi evde içki içerken tartışmaya başladığı 3 akrabasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre C.U., amcaları Ö.U. ile R.U. ve akrabası T.Ö.’le aynı evde bir araya gelerek içki içmeye başladı. T.Ö.'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında C.U., amcaları Ö.U. ve R.U. ile akrabası T.Ö.'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma kapsamında C.U.'yu saklandığı bir evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. C.U.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA