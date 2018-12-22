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  4. 22 Aralık 2018 12:38

FETÖ'cüler burnumuzun dibine sığındı

Türkiye’den kaçan ya da başka ülkelerde bulunan ancak haklarındaki suçlamalar nedeniyle Türkiye’ye gelemeyeceğini gören FETÖ’cüler, Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulunmak için sıraya girdiler.

FETÖ'cüler burnumuzun dibine sığındı
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FETÖ’cülerin, kendilerine en yakın adres olarak da, 15 Temmuz sonrası darbecilere kucak açarak ev sahipliği yapan Almanya’yı gördükleri ortaya çıktı.

Star gazetesinden Şerife Güzel'in haberine göre 15 bin dolayında FETÖ’cünün, Almanya’dan “iltica” talebinde bulunduğu belirtildi. FETÖ’cülerin, Almanya’nın ardından kendilerine ikinci adres olarak da Yunanistan’ı gördükleri anlaşıldı. Yunanistan’a iltica başvurusunda bulunan FETÖ’cülerin sayısının da 6 bin dolayında olduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, PKK sempatizanlarının da olabileceğini, ancak iltica talebinde bulunanların büyük çoğunluğunu FETÖ’cülerin oluşturduğunu ifade ettiler. 

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FETÖ’cülerin bu kadar yoğun iltica talebinde bulunmalarının, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye vize serbestisi tanınmasıyla ilgili bakışını da sorgulamalarına neden olduğu belirtildi. Bir yandan Türkiye aleyhinde Avrupa ülkelerinde “işkence yapılıyor” gibi kara propaganda ile Avrupa ülkelerini Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışan FETÖ’cülerin, diğer yandan da bu denli çok iltica başvurusunda bulunmalarıyla, Türkiye hakkında Avrupa’da  olumsuz bir yargının oluşmasını hedeflediği belirtiliyor. 

 
 

Star

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