  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Ekim 2020 19:41

Forkliftin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Forkliftin altında kalan işçi feci şekilde can verdi
A+ A-

Olay, Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden ahşap ve metal üretim tesisi inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oraz S. (33) isimli Türkmen uyruklu işçi, çalışma esnasında kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, forkliftin altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından cenaze, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ölüm , can , Forklift
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM