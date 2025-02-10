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Galatasaray-Fenerbahçe tartışması cinayetle bitti

Galatasaray-Fenerbahçe tartışması cinayetle bitti
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Düzce'de bir tekel büfesinde futbol tartışması kanlı bitti. Fenerbahçe taraftarı olan büfe sahibi E.G., Galatasaraylı H.M. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çoban mevkisinde meydana geldi. Tekel büfesi işleten E.G. ile yanına gelen şüpheli arasında tartışma yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli, tartışmanın ardından çıkan kavgada E.G.’yi tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan büfe sahibi sağlık ekibi tarafından ambulansa bindirildi. Bu sırada E.G’nin yaralandığını öğrenen yakınları koşarak olay yerine geldi. E.G’nin ambulansta olduğunu öğrenen yakınları zorla ambulansa binince arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile yaralı yakınları ambulanstan indirildi. E.G. İse kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

 

YARALANAN BÜFE SAHİBİ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzce’de tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurulan tekel büfesi sahibi E.G., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Büfe sahibini öldüren şüpheli H.M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

FUTBOL KAVGASI İDDİASI

Yerel bir gazetenin haberine göre, Fenerbahçe taraftarı olan büfe sahibi E.G.'nin ölümüyle sonuçlanan kavganın futbol tartışması nedeniyle çıktığı iddia edildi. 

 

Etiketler düzce tekel büfesi cinayet fanatizm
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