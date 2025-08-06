  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kayınpederine kızıp 3 hektarı küle çevirip adliyeden elini kolunu sallaya sallaya çıktı!

Gelinin kayınpeder öfkesi 3 hektarı küle çevirdi

Güncelleme:

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ve 3 haktarlık alanı küle çeviren yangının nedeni belli oldu. Arazi anlaşmazlığında kayınpederine kızıp araziyi ateşe veren bir kadın 3 hektarı kül ederken, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli kadın mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle incir ağaçlarının bulunduğu kayınpederine ait tarlayı ateşe vererek zirai alan yangınına sebep olduğu tespit edilen Y.E. isimli öfkeli gelin, sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Yangın, dün Konuklu ve Kalfaköy Mahalleleri arasında bulunan tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre incir ağaçlarının bulunduğu arazideki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan, 5 arazöz, 5 itfaiye aracı, 9 jandarma aracı ve 37 personel ile karadan müdahale edildi.

Alevler ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 2 bağ evi ve incir ağaçları ile 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kayınpederine kızıp ateşe vermiş

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda yangını Konuklu Mahallesi'nde ikamet eden ve kayınpederi ile arazi husumeti bulunan Y.E. isimli kadın şahsın çıkarttığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan öfkeli gelin Y.E., gerekli işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Dağı ateşe veren öfkeli gelin sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İHA

text-ad
Etiketler kayınpeder Gelin öfke arazi arazi anlaşmazlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Girişi ücretli hale getirilen halk plajında gergin anlar! Girişi ücretli hale getirilen halk plajında gergin anlar! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Hava fena bozacak Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Hava fena bozacak Daha önce çocuk bikinisi almışım demişti, yeni bikinisi de olay oldu Daha önce çocuk bikinisi almışım demişti, yeni bikinisi de olay oldu Eşref Rüya’nın Afra'sı çekimlere verilen arada soluğu burada aldı Eşref Rüya’nın Afra'sı çekimlere verilen arada soluğu burada aldı Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş Ankara kulislerinden sızdı: Kabine revizyonu geliyor, Erdoğan'ın üstünü çizdiği bakanlar belli oldu! Ankara kulislerinden sızdı: Kabine revizyonu geliyor, Erdoğan'ın üstünü çizdiği bakanlar belli oldu! ''Yeliz'' lakaplı AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan sahte diploma iddiasına dikkat çeken yanıt ''Yeliz'' lakaplı AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan sahte diploma iddiasına dikkat çeken yanıt Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını kızdıracak açıklamalar Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını kızdıracak açıklamalar Kayıp kadın soruşturmasında seri katil şüphesi! Parkenin altından 5 kişiye ait kan izleri çıktı Kayıp kadın soruşturmasında seri katil şüphesi! Parkenin altından 5 kişiye ait kan izleri çıktı
Ağustos ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı Ayasofya Camii’ni yakmaya çalışan kundakçıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar Ayasofya Camii’ni yakmaya çalışan kundakçıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı İstanbul'da İrlandalı boksörü hatırlatan kavga: 5 kişiyi dövdü! İstanbul'da İrlandalı boksörü hatırlatan kavga: 5 kişiyi dövdü! Yapay zeka Süper Lig'in bu sezonki gol kralını ilan etti Yapay zeka Süper Lig'in bu sezonki gol kralını ilan etti Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediği belli oldu Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediği belli oldu Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Bir ilimizde daha alarm zilleri çalıyor: ''43-44 günlük su kaldı'' Bir ilimizde daha alarm zilleri çalıyor: ''43-44 günlük su kaldı'' Alzheimer olduğu bile iddia edilmişti... Şener Şen'in son hali ortaya çıktı Alzheimer olduğu bile iddia edilmişti... Şener Şen'in son hali ortaya çıktı