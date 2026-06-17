Genç polis memuru kaldığı evde ölü bulundu

Van'da görev yapan 28 yaşındaki polis memuru A.Ş., memleketi Adıyaman'da kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan 28 yaşındaki polis memuru A.Ş., ziyaret için geldiği memleketi Adıyaman'da kaldığı arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Arkadaşının durumu fark etmesiyle ortaya çıkan şüpheli ölüm üzerine, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Kesin ölüm sebebi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilecek otopsi raporuyla aydınlatılacak.

Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde, Eski Besni Caddesi üzerinde yer alan Mehmet Kırcaali Camii yakınlarındaki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'dan memleketine gelen A.Ş., bir süredir arkadaşının evinde misafir olarak kalıyordu. Evde yalnız olduğu bir zaman diliminde hayatını kaybeden genç polis memurunun cansız bedeni, eve dönen arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.

Karşılaştığı manzara üzerine büyük bir şok yaşayan arkadaşı, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ve emniyet ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde A.Ş.'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki titiz çalışmalarının ardından, genç polisin cenazesi kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Adli makamlarca olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldı.

İHA