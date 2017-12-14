Genci hastanelik eden travesti yakalandı

Samsun'da kardeşi ve arkadaşı ile birlikte evine giden 18 yaşındaki gence sokak ortasında ustura ile saldırarak yaralayan travesti, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlkadım Polis Lojmanları karşısı 100. Yıl Bulvarında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Öğretmenevinde garson olarak çalışan Kerem B.(18), yanında kardeşi ve arkadaşı ile birlikte yaya olarak evlerine giderken bakışma yüzünden travesti olduğu öğrenilen şahsın usturalı saldırısına uğradı. Ensesinin üstü, sağ kulağının ise arka kısmından ustura ile yaralanan Kerem B., ölümden döndü. Kanlar içinde kalan Kerem B. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz travesti ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri saldırıyı gerçekleştiren travestinin 26 yaşındaki İ.Y. olduğunu tespit etti. İ.Y. yakalanarak gözaltına alındı ve olayda kullandığı ustura da ele geçti. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan İ.Y., bugünSamsun Adliyesine sevk edildi.