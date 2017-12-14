BM'den flaş Suriye açıklaması: ''Başarısızlık...''
BM'den flaş Suriye açıklaması: ''Başarısızlık...''
THY o ülkeye seferlerini iptal etti
THY o ülkeye seferlerini iptal etti
KYK bursu ne zaman yatacak ? İşte tarih...
KYK bursu ne zaman yatacak ? İşte tarih...
Türkiye'den yeni Kudüs hamlesi !
Türkiye'den yeni Kudüs hamlesi !
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
İstanbul'da bazı sokak isimleri değiştirildi
İstanbul'da bazı sokak isimleri değiştirildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan flaş karar !
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan flaş karar !
İstanbul'da sıcak dakikalar ! İki konsolosluk önünde bomba alarmı
İstanbul'da sıcak dakikalar ! İki konsolosluk önünde bomba alarmı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 14 Aralık 2017 23:43

Genci hastanelik eden travesti yakalandı

Samsun'da kardeşi ve arkadaşı ile birlikte eve giden 18 yaşındaki genci sokakta hastanelik eden travesti polis tarafından yakalandı.

Genci hastanelik eden travesti yakalandı
A+ A-

Samsun'da kardeşi ve arkadaşı ile birlikte evine giden 18 yaşındaki gence sokak ortasında ustura ile saldırarak yaralayan travesti, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlkadım Polis Lojmanları karşısı 100. Yıl Bulvarında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Öğretmenevinde garson olarak çalışan Kerem B.(18), yanında kardeşi ve arkadaşı ile birlikte yaya olarak evlerine giderken bakışma yüzünden travesti olduğu öğrenilen şahsın usturalı saldırısına uğradı. Ensesinin üstü, sağ kulağının ise arka kısmından ustura ile yaralanan Kerem B., ölümden döndü. Kanlar içinde kalan Kerem B. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz travesti ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri saldırıyı gerçekleştiren travestinin 26 yaşındaki İ.Y. olduğunu tespit etti. İ.Y. yakalanarak gözaltına alındı ve olayda kullandığı ustura da ele geçti. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan İ.Y., bugünSamsun Adliyesine sevk edildi.

 

İHA

samsun , hastane , çocuk , travesti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM