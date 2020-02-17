Gözaltına alınan 7 üniversiteli açlık grevine başladı

Bugün mahkemeye sevk edilmesi beklenen öğrenciler, tutuldukları Tunceli Emniyet Müdürlüğü’nde hak ihlallerine karşı açlık grevi başlattı. Konuya ilişkin HDP Dersim Gençlik Meclisi üyeleri, partinin il binasında basın açıklaması yaptı.

‘ÖZEL BİR KONSEPT UYGULANMAKTA’

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, meclis üyeleri adına açıklamayı yapan Lider Polat, AKP ve MHP’nin Kürt siyasi hareketini tasfiye etmek için sistematik olarak baskı ve gözaltı furyası başlattığını söyledi. Neredeyse her gün gençlere yönelik baskı ve işkencenin artarak devam ettiğinin belirten Polat, “Tüm bu saldırılarla birlikte gençlik yapımıza daha özel ve kirli bir konsept uygulanmaktadır. Yaklaşan 4’üncü olağan büyük kongremiz öncesi her gün onlarca arkadaşımız gözaltına alınıp, tutuklanmaktadır” dedi.

‘DERHAL SERBEST BIRAKILSINLAR’

Gençlik olarak “Genç başladık, genç başaracağız” şiarıyla mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Polat, “Bu temelde sabote edilmek istenen gençlik çalışmalarımızı daha büyük bir moral ile yürüteceğimizi tekrardan dile getiriyoruz. Son olarak hukuksuzca gözaltında tutulan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” diye belirtti.