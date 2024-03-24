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Gümrükte '2cep telefonu şeklindeki kaçak gümüş külçesi'' operasyonu

Gümrükte '2cep telefonu şeklindeki kaçak gümüş külçesi'' operasyonu
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Türkiye'ye kaçak gümüş külçeleri sokmak isteyen bir kişi Bulgar gümrüğünde yakalandı. Yakalanan zanlının üzerinden cep telefonu şeklinde tasarlanmış 14 kilo gümüş külçesi çıktı...

EDİRNE (İHA) - Ülkesinden Türkiye'ye kaçak yoldan kıymetli maden sokmak isteyen Romanya vatandaşının, eriterek cep telefonu şeklinde külçe haline getirdiği 14 kilo 252 gram kaçak gümüş, Bulgar gümrüğüne takıldı.
Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden iki sürücü ve 17 yolculu otobüs, Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından detaylı kontrolden geçirildi.

Eriterek cep telefonu şekline getirdi beline sardı ama sınırdan geçiremedi
Yolculardan birinin üzerinde yapılan inceleme sırasında beline sarılmış dört adet beyaz metal kalıp bulundu. Uzman tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, cep telefonu şekline getirilen dökümlerin toplam ağırlığı 14 kilo 252 gram ve değeri 9 bin euro olan gümüş olduğu belirlendi. Kaçak gümüşlere el konulurken ,ihlal eden Romanya vatandaşına Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.

İHA

Etiketler Romanya bulgaristan türkiye gümrük kaçak gümüş gümüş külçesi cep telefonu şeklinde külçe gümüş külçe gümüş
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