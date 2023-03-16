  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Hastane bahçesinde ölü bulundu

Hastane bahçesinde ölü bulundu

Hastane bahçesinde ölü bulundu
Güncelleme:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 49 yaşındaki bir adam, hastane bahçesinde ölü bulundu.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde görevli özel güvenlik personeli, bahçedeki kameriyede hareketsiz olan kişiyi görünce yönetime haber verdi. Sağlık ekipleri, adının Osman Y. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Y.'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

Etiketler tekirdağ çorlu hastane bahçesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yenilenen İBB seçimlerini doğru tahmin eden Themis son seçim anketini açıklandı
14 Mart kehaneti tutmayan Cübbeli Ahmet böyle kıvırdı
Felaketin adresi şimdi de Diyarbakır oldu!
Yer bilimci Dr. Sümer o fay hattı için uyardı: ''7.8 ve üzeri deprem olabilir''
Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte güvensiz ürünler listesi
Şanlıurfa ve Adıyaman'daki felaket içindeki felakette can kaybı yükseldi
Şanlıurfa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya protesto
Meteoroloji bir kez daha uyardı: Kuvvetli yağışlar yine vuracak!
40 bin kişilik dev hapishanenin nüfusu ikiye katlandı
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Bolu 6,4'lük bir depreme gebe!''