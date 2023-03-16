Hastane bahçesinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 49 yaşındaki bir adam, hastane bahçesinde ölü bulundu.
Çorlu Devlet Hastanesi'nde görevli özel güvenlik personeli, bahçedeki kameriyede hareketsiz olan kişiyi görünce yönetime haber verdi. Sağlık ekipleri, adının Osman Y. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Y.'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DHA
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