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  4. 22 Kasım 2019 23:30

Hava Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmasında 53 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihraç edilmeden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 teğmen ile 90 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmasında 53 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ihraç edilmeden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 teğmen ile 90 astsubay hakkında FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü ve büfe telefonları ile iletişim sağladıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 22 ilde operasyon düzenlediği ve şüphelilerden 53’ünü yakaladığı bildirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
 
 
 

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