Huzurevinde vahşet... Huzurevinde kalan bir kişi, diğer 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da huzurevinde kalan 65 yaşındaki bir kişi, hakkında tutulan tutanak sebebiyle huzurevinden çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 66, 73 ve 74 yaşındaki 3 kişiyi meyve bıçağıyla öldürdü.

Olay, 3 Mayıs 2024 günü saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan huzurevinde meydana geldi.

Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İ.S. (65), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen huzurevi sakini S.G.'e (73) gece uykuda meyve bıçağıyla saldırdı.

Saldırıyı duyup odaya gelen A.B. (66) ve A.Ö.'i (74) de bıçaklayan İ.S., yangın merdiveninden kaçtı. İhbar üzerine huzurevine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, S.G. ile A.B.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan A.Ö. de ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan İ.S.'ü Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Huzurevinde yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında tutanak tutulduğu, tahliye süresi uzatılan odasından o gün çıkışının kesinleştiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesi ile İ.S.'ün peşinden gittiği anlar yer aldı.

Sanık ilk duruşmada verdiği beyanında, huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını iddia ederek, "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul S.G. bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım A.B.'a saldırdım. S.G. ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. A.Ö.'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Davanın bugünkü duruşmasına sanık İ.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, müşteki avukatı salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, İ.S.'ün S.G. ile A.B.'ı tasarlayarak öldürdüğü, A.Ö.'e yönelik eylemini ise canavarca hisle gerçekleştirdiği yönünde mütalaa sundu.

Mütalaaya karşı konuşan sanık İ.S., huzurevi yönetimini suçlayarak, "Olaya itirazım yok, burada durmayı hak etmiyorum. Bu olayı yapan da, yaptıran da o dönemdeki başhemşire ile şube müdürüdür. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Ben vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler" dedi.


Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve ek savunmanın alınması için ileri bir tarihe ertelendi.

