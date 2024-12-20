  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İki genç kızı öldürmüştü... Katilin ailesinden ''soyadı'' başvurusu

İki genç kızı öldürmüştü... Katilin ailesinden ''soyadı'' başvurusu

İki genç kızı öldürmüştü... Katilin ailesinden ''soyadı'' başvurusu
Güncelleme:

İstanbul'da iki genç kızı vahşice öldürdükten sonra intihar eden S.Ç.'nin ailesi, soyadlarını değiştirmek için başvuruda bulundu.

İstanbul Eyüpsultan’da 19 yaşındaki iki genç kızı canice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden S.Ç.'nin (19) eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, S.Ç.'in babası ve ablası soyadlarının değiştirilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

"Halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, "Biz, Fatih ve Eyüpsultan'da meydana gelen
olayda yer alan S.Ç.'in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar soyadımızı taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız. Soyadını kullanmak ve taşımak bizim için katlanılamaz hale geldi. Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur ve toplum içinde geniş bir şekilde infiale sebep olmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi

İHA

Etiketler edirnekapı surları cinayet vahşet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konuğundan Esra Erol'a rest: ''Bizi oyalama, Müge Anlı'ya gidelim'' Konuğundan Esra Erol'a rest: ''Bizi oyalama, Müge Anlı'ya gidelim'' Türk mobilya devinin ''Kıral''ı hayatını kaybetti Türk mobilya devinin ''Kıral''ı hayatını kaybetti Türkiye'de araç satışında en çok tercih edilen renk ve yakıt tipi belli oldu Türkiye'de araç satışında en çok tercih edilen renk ve yakıt tipi belli oldu DEM'li Sırrı Süreyya Önder'den TBMM'ye damgasını vuran sözler DEM'li Sırrı Süreyya Önder'den TBMM'ye damgasını vuran sözler Müge Anlı'da annesinin erkek olduğunu öğrenen Handan Hemşire'nin hayatı dizi oluyor Müge Anlı'da annesinin erkek olduğunu öğrenen Handan Hemşire'nin hayatı dizi oluyor Dev ÖTV zammı öncesinde akaryakıta bir zam daha Dev ÖTV zammı öncesinde akaryakıta bir zam daha İstanbul'da tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti İstanbul'da tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti İniş sırasında pistten çıkan uçak evlere çarptı! İniş sırasında pistten çıkan uçak evlere çarptı! Çatıda katil avı: Polis kovaladı, o kaçtı! Nefes kesen kovalamaca kamerada Çatıda katil avı: Polis kovaladı, o kaçtı! Nefes kesen kovalamaca kamerada Hafta sonunun hava durumu değişti: Planlarınızı güncelleyin! Hafta sonunun hava durumu değişti: Planlarınızı güncelleyin!
Peş peşe depremler sonrası ''kırılmaya hazır fay'' uyarısı: ''Öncü olabilirler!'' Peş peşe depremler sonrası ''kırılmaya hazır fay'' uyarısı: ''Öncü olabilirler!'' Ünlü fenomenin ölümü sonrası ailesinden olay olacak iddialar Ünlü fenomenin ölümü sonrası ailesinden olay olacak iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra Suriye'ye gidiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra Suriye'ye gidiyor! AK Parti'den Türk-İş'in 29 bin 583 TL'lik asgari ücret talebine ilk yanıt AK Parti'den Türk-İş'in 29 bin 583 TL'lik asgari ücret talebine ilk yanıt Kullanıcılarının sağlığı büyük tehdit altında! Kullanıcılarının sağlığı büyük tehdit altında! Hizbullah 38 gün işkence yapıp, domuz bağıyla bağlayıp katletmişti... Son görüntüleri ortaya çıktı Hizbullah 38 gün işkence yapıp, domuz bağıyla bağlayıp katletmişti... Son görüntüleri ortaya çıktı Derya Uluğ'dan radikal imaj değişimi: ''Sarışınlar çaaaat'' dedi Derya Uluğ'dan radikal imaj değişimi: ''Sarışınlar çaaaat'' dedi Mahkemeden karar çıktı, o köy yeniden belediye oldu Mahkemeden karar çıktı, o köy yeniden belediye oldu Henüz 19 yaşındayken 152 yıl yaşlanıp hayatını kaybetti... Henüz 19 yaşındayken 152 yıl yaşlanıp hayatını kaybetti... HTŞ lideri Colani'nin Şam'daki ''sarayı'' görüntülendi HTŞ lideri Colani'nin Şam'daki ''sarayı'' görüntülendi