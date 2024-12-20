İki genç kızı öldürmüştü... Katilin ailesinden ''soyadı'' başvurusu

İstanbul'da iki genç kızı vahşice öldürdükten sonra intihar eden S.Ç.'nin ailesi, soyadlarını değiştirmek için başvuruda bulundu.

İstanbul Eyüpsultan’da 19 yaşındaki iki genç kızı canice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden S.Ç.'nin (19) eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, S.Ç.'in babası ve ablası soyadlarının değiştirilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

"Halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, "Biz, Fatih ve Eyüpsultan'da meydana gelen

olayda yer alan S.Ç.'in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar soyadımızı taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız. Soyadını kullanmak ve taşımak bizim için katlanılamaz hale geldi. Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur ve toplum içinde geniş bir şekilde infiale sebep olmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi

İHA