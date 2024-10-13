İki genç kızın katilinin bilgisayarından cinayetin izleri çıktı

İstanbul'da 19 yaşlarındaki Ayşenur H. ve İkbal U.'yu öldürüp, Edirnekapı'daki tarihi surlardan atlayarak intihar eden kadın katili S.Ç.'nin bilgisayarı açıldı.

İstanbul'da Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Ç.'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur H. ile İkbal U. cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor. İkbal U.'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur H.'in telefonu ise henüz açılamadı.

Polis ekipleri, Semih Ç.'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Semih Ç.'in açılan bilgisayarında İkbal U. ile ilgili çektiği, İkbal U.'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi.

Semih Ç.'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

AA