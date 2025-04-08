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İnsan sağlığını hiçe sayanlar kamerada: Yaptıkları şeye inanamayacaksınız

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Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de yaşanan tavuk döner zehirlenmesinin ardından Sapanca’da bir dönercinin, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği anlar cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 648 kişinin yediği tavuk dönerden zehirlendiği olay gündeme gelmişti. Olaydan kısa bir süre sonra Sapanca ilçesinde bir dönercinin, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe zabıta ekipleri harekete geçti.

Zabıta ekiplerinin, ilçe merkezinde bulunan dönerciye tutanak düzenlediği öğrenilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise işletmedeki dönerden numune aldı. Yaşanan zehirlenmenin ardından bazı uzmanlar ise dönercilerin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti takmasının zehirlenmelere yol açtığını ve hatta kişinin gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

İHA

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Etiketler tavuk döner dönerci skandal pişmiş tavuk etine çiğ tavuk eti pişmiş ete çiğ et
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