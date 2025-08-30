  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Interpol'ün listesindeki azılı örgüt lideri Türkiye'de yakalandı

Interpol'ün listesindeki azılı örgüt lideri Türkiye'de yakalandı

Güncelleme:

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri K.Ö.’ın da bulunduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütü "Golanî"ye ağır darbe vuruldu.

 Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü operasyon neticesinde, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı tespit edildi. Olayla bağlantılı 2 şahıs, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt lideri K.Ö.’ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.’nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.’ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.

Bursa merkezli, İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerini kapsayan geniş çaplı operasyonda, S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö., E.T., yakalandı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

İHA

text-ad
Etiketler suç örgütü bursa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak!
Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz gibi bir Eylül'e hazır olun! Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz gibi bir Eylül'e hazır olun! Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Kapalıçarşı'daki 1,7 milyar TL'lik kaçak pırlanta operasyonu kamerada Kapalıçarşı'daki 1,7 milyar TL'lik kaçak pırlanta operasyonu kamerada İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti