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  4. İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek

İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek

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Erzurumlu genç iş insanı Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren 8 yaşındaki Narin'i bulan ya da yerini bildireni 2 milyon lira ile ödüllendireceğini söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Yüksel- Arif G. çiftinin 6 çocuğundan tek kızı olan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Narin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolduğu ilk günden itibaren Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin'in bulunması için herkes dua edip, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken, evli ve 4 çocuk babası Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, küçük kızı sağ olarak bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vereceğini açıkladı.

‘TEK DUAM NARİN’İN SAĞ OLARAK BULUNMASI’

Turizm ve inşaat sektöründe çalışmaları bulunan Ferit Kaya, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da kaybolan Narin'in sağ olarak bulunması için hepimiz dua ediyoruz. Ailenin bir röportajında kızlarının fidye için kaçırılmış olabileceğini duydum. Kaya ailesi olarak G. ailesine maddi destekte bulunmak için Narin'i bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vermeye karar verdik. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Her çocuk yaşamayı ve mutlu olmayı hak ediyor. Çocukların yüzündeki tebessüm eksik olmasın diye yaklaşık 10 yıldır Erzurum'un özellikle benim doğup büyüdüğüm Karayazı ve çevre ilçelerindeki çocukların mutlu olması için her hafta 100'lük gruplar halinde minibüslerle Erzurum'a getiriyorum. Burada öğretmenleri ile tarihi yerleri gezip, canlarının istediklerini yiyip, tiyatro ve sinemadan sonra AVM’lerin oyun salonların saatlerce eğlenip akşamda evlerine götürüyoruz. Çocukların mutlu olması benim vazgeçilmezim. Şimdi tek duam Narin'in sağ olarak bulunması ve ailesi ile kaldığı yerden hayatına devam etmesi." (DHA)

DHA

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