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  4. 05 Ekim 2020 16:19

İslam karşıtı isim evinde ölü bulundu!

Norveç'in Kristiansand kentinde İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın üyelerinden Dan-Eivind Lid, evinde ölü olarak bulundu.

İslam karşıtı isim evinde ölü bulundu!
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Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, İslam karşıtlığıyla bilinen 48 yaşındaki Eivind Lid, evinde ölü bulundu.

Kristiansand Eminiyet Müdürülğünden Henrik Bjugan Hegdahl, Eivind Lid'in vücudunda yaralar bulunduğunu ve polisin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın Ağustos ayında Bergen kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna katılan Eivind Lid, Sian'ın lideri Lars Thorsen'e verdiği destekle biliniyor.

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