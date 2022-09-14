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İstanbul Emniyeti'nden Sedat Peker açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Emniyet yaptığı açıklamada, “Kırmızı bültenle aranan S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G. isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş, örgüt üyesi Ö.Ş. Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle sürdü:

Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçtığı sırada, şüpheli Ö.Ş.'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. isimli şahıslar da silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evinin önünde silahlı saldırı düzenlenmişti. Peker'in "tek mal varlığım" dediği evin önüne gelen iki araçtan birisi yakında diğeri uzakta durdu.  Eve Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etmeye başladı. Evdeki görevli Yılmaz G.'ye 3 kurşun isabet etti. Saldırıda Peker'in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz G. üç kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Öte yandan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kameradaSedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada3. Sayfa
Sedat Peker'in evine silahlı saldırı!Sedat Peker'in evine silahlı saldırı!3. Sayfa

 

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Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada