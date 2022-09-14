Sedat Peker'in evine silahlı saldırı!

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in devlet tarafından el konulan çıkartılan Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

Geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından mafya-siyaset-sermaye ilişkileri hakkında iddialarda bulunan suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti.

Halktv'nin haberine göre Sedat Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı, bu sabah 09.30'da gerçekleşti. Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti. Evdeki görevli Y.G.’a 3 kurşun isabet etti. Y.G., ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

Sedat Peker cephesi saldırıyı, suikast timi iddiasının ardından gözdağı olarak yorumluyor.

Sedat Peker’in dijital tecrite alınmasından sonra yurtdışında kurulan suikast timinin haricinde "Türkiye’deki yakınlarının da hepsine zarar veririz yani öldürürüz" mesajının iletildiğini söylüyor. Saldırıyı, Sedat Peker’in susmasını sağlamaya çalıştıkları yönünde yorumluyorlar.

SEDAT PEKER NEDEN SUSTU ? CANLI YAYINDA OLAY OLACAK İDDİALAR

Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda Ağırel, Sedat Peker'in yakın çevresiyle yaptığı konuşmayı aktardı.

"Sedat Peker niye sustu?" gibi sorular sorulduğunu belirten Ağırel, "Sedat Peker'in yakın çevresine ulaşmaya çalıştım. Bununla ilgili sorular sordum" dedi.

"Kendisine (Sedat Peker'e) bir dijital tecrit uygulanıyormuş" diyen Ağırel, şunları söyledi: "Sosyal medyada en ufak bir beğeni dahi yapılsa dijital tecrite ek olarak yaşadığı konuta jammer'lar getirilip telefonla irtibatı kesileceği söylenmiş. Şu anda çocuklarının okulundan dolayı interneti kesmemişler. Ancak eğer bir daha paylaşım yaparsa veya beğeni-retweet yaparsa bu yola başvuracaklarını söylemişler kendisine. Sonrasında Sedat Peker bununla ilgili yöntem arıyormuş."

SUİKAT TİMİ İDDİASI

Ağırel, açıklamasında Sedat Peker için infaz timleri kurulduğunun iddia edildiğini aktardı.

Ağırel, şunları söyledi:

"Belli gruplara, uluslararası suç çetelerine, uluslararası organizasyonlarda kullanılan bu çetelere hedef kişinin 'kellesi alınması' üzerine, yani Sedat Peker'e bir suikast yapılması ile ilgili bir anlaşma yapılmış. Ve bununla ilgili Sedat Peker cephesi şunu söylüyor; uluslararası cinayet işleyebilen tüm organizasyonlara açık bir davet olarak kabul edilen bir uygulama yapılmış. Bunu da Sedat Peker'in suikastı için ortaya konulmuş, ödüller konulmuş.

İnfaz timleri kurulmuş. Bir davet yapılmış, açık davet... "Hedefi kim yok ederse ödülü alabileceği bir sistem" diye tarif ediliyormuş. Sedat Peker de hedefmiş, kim öldürürse ödül alacağı açıklanmış. (Sedat Peker cephesi) Bununla ilgili de verilere ulaşmışlar. Bunlar iddia mı dedim. Hayır, bunlar artık delillendirme aşamasına geldikleri şeylermiş. Bununla ilgili ellerinde veriler varmış."