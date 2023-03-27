İstanbul trafiğinde trafik magandası kamerada
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde trafikte makas atan sürücü tehlike saçtı. Yürekleri ağza getiren o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Bağcılar’da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Trafik magandası hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ilerledi. Trafikte tehlike saçan maganda başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol