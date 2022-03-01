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İstanbul'da 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İstanbul'da 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İstanbul'da DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C terör örgütlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. 3 ilçede 4 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

DHA

Etiketler istanbul terör örgütü hizbullah ibda-c
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