İstanbul'da 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C terör örgütlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. 3 ilçede 4 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
DHA
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