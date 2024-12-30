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  4. İstanbul'da 4 katlı binada yangın: İşçiler mahsur kaldı

İstanbul'da 4 katlı binada yangın: İşçiler mahsur kaldı

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İstanbul Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Binada çalışan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ekipler yangını söndürdü.

Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıkım işlemleri sırasında başlayan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yanan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi.

İstanbul Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Binada çalışan işçiler mahsur kaldı.

AA/DHA

Etiketler mecidiyeköy yangın inşaat
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