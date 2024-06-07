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  4. İstanbul'da akıl almaz olay: Gürültü tartışmasında kardeşini öldürdü

İstanbul'da akıl almaz olay: Gürültü tartışmasında kardeşini öldürdü

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İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan ağabey ile kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Gürültü nedeniyle çıkan kavgada kardeşini tabancayla vurarak öldüren ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile aynı apartmanın farklı dairelerinde yaşayan E.İ. (35), üst kattaki ağabeyinin dairesine çıkarak gürültü yaptığını söyledi. Bunun üzerine ağabey A. İ. (40) ile kardeşi arasında tartışma çıktı. A.İ., tartışma sırasında kardeşine silahla ateş etti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede E. İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi. A. İ., polis ekiplerince gözaltına alınırken, E. İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan ağabey ile kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Gürültü nedeniyle çıkan kavgada kardeşini tabancayla vurarak öldüren ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

Etiketler esenyurt ağabey kardeş kavga gürültü
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